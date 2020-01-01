距離大聯盟春訓越來越近，各隊都在積極補強，雙城隊也不落人後，據大聯盟官網報導，該隊今（1）日以1000萬美元簽下一左一右、兩名資深先發投手，以充實投手戰力，並且附帶激勵獎金。

希爾已39歲，又剛動過手術，雙城隊仍以1年300萬美元，外帶激勵金簽下他。（美聯社資料照）

希爾（Rich Hill）已經39歲，去年在道奇隊戰績4勝1敗、自責分率2.45，出賽13場都是先發，累計投58.2局。而他在去年11月手肘剛動過手術，預計要到6月才能歸隊；於是雙城開給他的價碼是1年300萬美元，但若能先發15場或投75局，激勵獎金則高達950萬美元。

貝利（Homer Bailey）比希爾年輕得多，目前33歲，去年效力皇家、運動家隊，拿下13勝9敗、自責分率4.57，表現不俗。雙城開給他1年700萬美元，如果能投到180局，還有激勵獎金1、200萬美元。

雙城隊先前爭搶大咖自由球員都失敗，簽下貝利、希爾之後，還打算出手角逐三壘手唐納森，據說已經報價，而且是一張4年合約，價碼也相當具有誘惑力。

(中時 )