美國駐伊拉克首都巴格達的大使館昨（31）日遭數百支持伊朗的伊拉克民眾大肆破壞，美國已緊急出動2架阿帕契（Apache）直升機向在場抗議人士秀肌肉，五角大廈隨後表示，將立即增派750名美軍到中東地區預備。

美國駐伊拉克大使館12月31日遭遇抗議人士襲擊。

美國駐伊拉克首都巴格達的大使館31日遭民眾大肆破壞，美國出動2架阿帕契直升機秀肌肉。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《軍事時報》（Military Times）、美聯社報導，為抗議美國上月29日在伊拉克、敘利亞境內空襲5處伊朗支持的民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）據點，數百侵伊朗的伊拉克民眾昨日聚集美國駐巴格達大使館外，他們砸破玻璃、在使館外焚燒物體、朝圍牆內丟擲石塊，甚至撞破前院大門、進入到前院內。

為因應使館遭攻擊，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨日發布新聞稿宣布，美國將從美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的快速反應部隊（Immediate Response Force）調派士兵至美國中央司令部行動的區域，他說將調派750人至科威特，未來幾天內還將調派更多軍人，一名美軍官員證實，最終可能再額外部署4,000人。

艾斯培說，此次部署是一次適當的預防措施，以應付美國公民及設施所面臨的不斷上升的威脅。

除了增兵，一名美國官員透露，美方第一時間就調派2架阿帕契直升機飛越大使館上空，向在場示威民眾「展示武力」。

另外一名國防部官員周二稍早則表示，五角大廈不太可能將這些額外調派的軍隊送至伊拉克，而是讓他們部署在鄰近國家，以讓他們在情勢惡化時能迅速應變。

針對駐伊拉克大使館遭攻擊，川普昨日發布推文開嗆，如果美國人民生命財產有任何損失，伊朗必須負起全責，他說，「他們將付出非常大的代價，這不只是警告，更是威脅。」

伊拉克群眾包圍美國大使館，主要是為了抗議美國上個月空襲伊拉克、敘利亞境內5處「真主黨旅」據點，造成至少25人死亡、51人受傷。美國的空襲行動則是回應27日美國、伊拉克聯合軍事基地遇襲的事件，該起攻擊行動造成1名美國民間承包商喪命，華府指控攻擊是由伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

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美空襲伊、敘真主黨旅5據點 至少18死逾50傷

文章來源：US sending additional forces to protect embassy threatened by protesters in Iraq

文章來源：750 soldiers with 82nd Airborne headed for CENTCOM, additional 4,000 troops expected to deploy as Iran tensions mount

(中時電子報)

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