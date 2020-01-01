美國駐伊拉克首都巴格達的大使館昨（31）日遭數百支持伊朗的伊拉克民眾大肆破壞，美國已緊急出動2架阿帕契（Apache）直升機向在場抗議人士秀肌肉，五角大廈隨後表示，將立即增派750名美軍到中東地區預備。

美國駐伊拉克大使館12月31日遭遇抗議人士襲擊。

美國駐伊拉克首都巴格達的大使館31日遭民眾大肆破壞，美國出動2架阿帕契直升機秀肌肉。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《軍事時報》（Military Times）、美聯社報導，為抗議美國上月29日在伊拉克、敘利亞境內空襲5處伊朗支持的民兵組織「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）據點，數百侵伊朗的伊拉克民眾昨日聚集美國駐巴格達大使館外，他們砸破玻璃、在使館外焚燒物體、朝圍牆內丟擲石塊，甚至撞破前院大門、進入到前院內。

為因應使館遭攻擊，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨日發布新聞稿宣布，美國將從美國陸軍第82空降師（82nd Airborne Division）的快速反應部隊（Immediate Response Force）調派士兵至美國中央司令部行動的區域，他說將調派750人至科威特，未來幾天內還將調派更多軍人，一名美軍官員證實，最終可能再額外部署4,000人。

艾斯培說，此次部署是一次適當的預防措施，以應付美國公民及設施所面臨的不斷上升的威脅。

除了增兵，一名美國官員透露，美方第一時間就調派2架阿帕契直升機飛越大使館上空，向在場示威民眾「展示武力」。

另外一名國防部官員周二稍早則表示，五角大廈不太可能將這些額外調派的軍隊送至伊拉克，而是讓他們部署在鄰近國家，以讓他們在情勢惡化時能迅速應變。

針對駐伊拉克大使館遭攻擊，川普昨日發布推文開嗆，如果美國人民生命財產有任何損失，伊朗必須負起全責，他說，「他們將付出非常大的代價，這不只是警告，更是威脅。」

伊拉克群眾包圍美國大使館，主要是為了抗議美國上個月空襲伊拉克、敘利亞境內5處「真主黨旅」據點，造成至少25人死亡、51人受傷。美國的空襲行動則是回應27日美國、伊拉克聯合軍事基地遇襲的事件，該起攻擊行動造成1名美國民間承包商喪命，華府指控攻擊是由伊朗支持的什葉派穆斯林民兵組織「真主黨旅」所為。

(中時電子報)