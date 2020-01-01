台中市處處有驚喜！展現文化城風貌，台中市文化局在29個行政區分別設置458件公共藝術作品，藉以妝點城市景觀，為呈現其城市空間的人文美學，文化局特別推出「藝術小旅行」活動，以散步、單車及鐵道、海岸線共4條路線，帶領民眾感受各區的藝文風貌。

4條輕旅行路線中的「城市散步線」是以新市政中心為主軸，透過漫步方式感受「台中風物志」、「春曉」等從市政府到市議會間的14組件公共藝術作品；「文青單車線」則帶領民眾到西區感受歷史文化資產與公共藝術結合之美，騎著單車從中山地政所出發、沿途經第五市場與文學館到衛福部台中醫院前觀賞「翔虹天地」等創作，串連整個西區景點。

此外，「青春鐵道線」則匯聚6座車站、18件公共藝術作品，搭著火車可以到台中車站前欣賞Inges Idee創作的「期待」，沿途並感受台中文化底蘊與產業特色；「溫柔海岸線」以台61線藝術走廊為主軸，串聯梧棲老街、高美濕地及公共藝術作品「領航‧展翅」、「博浪揚風」等，呈現濱海地區獨特風情。

文化局指出，台中市目前公共藝術作品仍持續增加，這些創作除能妝點城市，有的更能提供民眾休憩、打卡，盼透過處處有藝術的方式讓台中成為大型街道美術館。

(中時 )