台北市府跨年夜熱鬧沸騰、High翻到深夜，數萬人齊聲倒數喜迎2020年的到來！周邊大大小小的慶祝節目中，最狂的當屬知名保健品牌桂格所舉辦的「桂格5X人蔘送萬人回家，桂格與你一路嗨蔘到2020年」，除了用5倍的人蔘濃縮精華替現場的朋友們加油打氣、提振精神外，更直接送出萬枚捷運代幣，不管是回家休息或是續攤趕場，桂格5X貼心送你坐捷運！

【收起你的悠遊卡 跨年夜回家搭捷運桂格買單】

桂格人蔘濃縮精華飲

派樣活動剛開始便引爆人潮，短短一瞬間就被索取一空！許多幸運獲得產品的民眾迫不急待直接拆封試飲用，輕巧好攜帶加上即開即飲的超便利設計，不管到哪都能立即補充好精神。也難怪試飲後的民眾都給了極佳的口碑評價，笑稱一次就被桂格5X給圈粉啦！

桂格人蔘濃縮精華飲

【WORK HARD & PLAY HARD 2020延續活力、享受生活】

已經成為社會中流砥柱的Y世代族群凡事講求便利與效率，在保健養身領域也不例外，桂格針對這批廣大消費族群的需求，推出包裝輕巧的桂格5X人蔘濃縮精華飲，讓上班族輕鬆方便地拆封飲用，隨時隨地補足元氣、提振精神，不僅兼顧日常工作所需，就連下班續攤也能持續好精神，日常飲用養身保健，正是大家最棒的健康夥伴。

工作時充滿衝勁、努力打拼，休息時也應該拋開煩惱、徹底放鬆，讓人生不留遺憾！桂格 5X人蔘濃縮精華飲也會在每位朋友背後友情相挺，提供大家實踐夢想所需的活力！

桂格人蔘濃縮精華飲

【好精神、好氣色、絕佳續航力，三種願望桂格5X一次到位】

桂格推出的「5X人蔘濃縮精華飲」擁有5倍濃縮人蔘精華，讓飲用的朋友在迅速恢復精神、保持好氣色的同時還能滋補養身，提升平時勞碌奔波的續航力。桂格另外也針對女性消費者，同步推出一款補充紅潤好臉色的「5X蜜人蔘濃縮精華飲」，以及專為男性族群設計的「5X蟲草人蔘濃縮精華飲」，飲用後維持滿滿續航力。以後無論白天打拼工作，晚上盡情狂歡，桂格5X人蔘濃縮精華飲都能有效地幫助你提振精神！

桂格人蔘濃縮精華飲

桂格人蔘濃縮精華飲

告別2019，進入2020年，桂格鼓勵民眾以「WORK HARD & PLAY HARD」的精神，享受生活的每一刻，為自己創造無限可能，而5X人蔘濃縮精華飲系列也將在新的一年持續提供充沛精神與活力，陪伴大家度過元氣滿滿的一年！

過年優惠活動開跑拉～5X人蔘濃縮精華、5X蜜人蔘濃縮精華飲凡是購買18入禮盒任兩件享有優惠促銷價：

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實際活動以各賣場DM資訊為準

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(中時電子報)