選舉公報驚見小英「博士」 網：快去包圍中選會！

總統蔡英文遭獨派彭文正、賀德芬等人攻擊博士學位不實，雖蔡本人、府方與校方已多次澄清，不少民眾仍大感可疑，讓蔡深陷「論文門」爭議。近日選舉公報發布，蔡學歷仍記載「倫敦政經學院法學博士」，網友直言，那些質疑蔡論文、學歷的人，是不是該去包圍中選會或提告中選會？言論也引發正反論戰，

網友在PTT論壇發文《484應該包圍中選會抗議或提告中選會？》寫道：「是這樣的啦，總統副總統的選舉公報出來了，如紅色圈圈內部所示，蔡英文的學歷竟然是『倫敦政經學院法學博士』。」

發文網友進一步指出：「政經關不了、童律師、陳學聖委員、柯韓粉、壁爐（蔡壁如）以及政黑的論文四天王，上面這些人這麼辛苦的為了學術正義、世間公道、事情真相……等，努力的揭穿現任總統的學歷造假，但是，中選會卻罔顧真相，選擇向造假低頭，484（是不是）應該去包圍中選會抗議？或者是用罷投來抗議？又或者是提告中選會？」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「中選會就是民進黨的輔選工具啊」、「加油，等你號召」、「還真敢欸」、「怕」、「無聊」、「有人不怕被告就繼續造謠」、「去去去，等著看你笑話」。

PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)