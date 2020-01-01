大批支持者熱情歡迎蔡英文總統。（何冠嫻攝）

蔡英文呼籲，團結護主權，力拚國會過半。（何冠嫻攝）

蔡英文總統1日下午抵苑裡慈護宮參拜，替第一選區立委候選人羅貴星站台外，更呼籲民眾11日務必出門投票。蔡英文強調，穩定、民主、自由的社會才是發展國家經濟的基礎，因此要團結起來護主權，並力拚國會過半，「執政的成敗一半在國會能不能過半」，盼能打贏這場選戰。

蔡英文、羅貴星與內政部長徐國勇、民進黨立委鍾孔炤、民進黨苗栗縣黨部主委杜文卿等人前往慈護宮參拜。蔡英文一到苑裡，獲廣大支持者熱情歡迎，擠上前爭相握手並揮旗大喊「總統加油」、「當選」聲不絕於耳。

蔡英文表示，杜文卿已在苑裡打下基礎，鎮長、立委任內爭取苑裡建設，強調要有建設就要有會爭取預算的立委，因此不僅總統過關、立委更要過半，國會沒有過半，總統很難做重大改革。

她說，任內進行許多改革、轉型正義以及經濟、能源轉型，發展經濟與建設，並以前瞻基礎建設計畫，為台灣打下發展基礎。蔡英文表示，在計畫開始前，會出現很多不同意見與反對聲音，因此近多次溝通並獲國會立委支持。

蔡英文喊話，國會過半是改革成功的關鍵，因此2020選戰拚立委過半，才挺得住壓力替國家改革保護主權，「執政的成敗一半在國會能不能過半」。接著，她細數任內政績，不但將負成長的經濟，成功拿下連續14季正成長，更讓當時落在四小龍最後一名，到現在已是四小龍第一，不但台商回流，更有外商投資、在地廠商擴廠投資，造就近年最大投資潮，未來投資數字將持續成長。

她也祭出減稅讓大家共享經濟發展果實，將繼續照顧人民，蔡英文指出，加薪減稅外，持續推動長照2.0，任內將長照預算從40億元增加至今年400億，未來4年要再加到600億元照顧長者。另，為照顧0到6歲孩子，將200億元預算增至現在的600億元，未來要再加到1000億元，與家長一起負擔養育壓力。

蔡英文提到，能發展經濟照顧人民，最重要因素在於台灣是穩定且有自由民主的社會，並提香港作為例子，向大家呼籲，台灣主權在人民手上，大家有責任守住主權與民主自由以發展經濟，提醒11日一定要去投票。

(中時 )