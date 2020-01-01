「甜心教主」王心凌睽違5年，2019跨年獨家獻給台中場，出道16年的她唱出無數經典歌曲，她身穿繽紛紫長外套現身台中，演唱經典歌曲〈月光〉，與榮登各大年度華語歌曲榜的〈大眠〉後；脫掉外套一秒變身超火辣短裙登場，在〈睫毛彎彎〉、〈心電心〉的經典曲目後，接續快歌〈Baby Boy〉，現場氣氛一轉，巧妙串接一段神曲〈baby shark〉，兩隻鯊魚人偶現身一起狂歡high翻全場。

王心凌昨唱〈baby shark〉，兩隻鯊魚人偶現身一起狂歡high翻全場。（環球提供）

王心凌以多首組曲為台中帶來滿滿驚喜，陪伴大家迎接2020，但工作人員透露，王心凌已經很多沒有好好睡覺，原因是愛犬布魯托近日身體欠佳，王心凌徹夜照顧生病的布魯托，更透露「今天心情其實有點複雜，很開心陪大家跨年，但又很掛心我的狗兒子布魯托。」

王心凌與愛犬布魯托。（翻攝IG）

王心凌昨身穿繽紛紫長外套獨家在台中跨年晚會演出。（環球提供）

雖然跨年夜相當寒冷，低溫更下探12度，王心凌也以演唱會規格籌備，在表演前預留時間開嗓，以免上台時因爲天氣關係鎖喉影響了表演；而《愛。心凌》專輯歌曲榮登2019年度各大華語榜單，目前也正在各地展開「CYNDILOVES2SING愛。心凌巡迴演唱會」，王心凌期許新年大家能ㄧ起珍惜身邊的人事物，努力工作，過自己想要的生活。

(中時 )