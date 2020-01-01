謝依霖（Hold住姊）2018年與認識多年男友結婚，同年11月生下女兒，目前懷第2胎，日前挺著6個月大肚接受《嬰兒與母親》雜誌訪問，提到從小就是游泳校隊，愛水也崇尚自然，第一胎採取水中生產方式，當時空氣中洋溢滿滿的感動與刻骨銘心的過程，她希望這一胎也能順利以此方式迎接兒子到來。

「我跟先生高中就認識，我是花蓮女中，他是花蓮高中，我們參加飢餓三十營隊活動而相識，一直都是很聊得來的朋友，有很長一段時間各過各的，直到有一次聊天，發現彼此對未來的藍圖實在太像了，才決定交往看看。」雙魚座的Hold住姊，骨子裡浪漫十足，曾在交往第一年留下「陪你一起從2013跨入2014年的人，就是要跟你走一生一世的人」誓言，彷彿一切都是命中注定。

夫妻倆都愛孩子愛熱鬧，夢想要有4個寶貝，複製娘家鬧哄哄場景，「我們連小孩的名字都想好，就叫平、安、喜、樂，以後想小孩就不會只想一個，我覺得家裡吵吵鬧鬧的很幸福」。女兒剛滿1歲2個月，正在牙牙學語、搖搖擺擺學步的可愛階段。

童年一去不復返，為了給女兒更無憂的成長環境，夫妻倆半年前搬回花蓮定居，Hold住姊不用3C產品養小孩，「有一次我實在太忙，無法分心在她身上，只好放卡通給她看，我發現她整個人雙眼發直、整個人定住，我不敢說大話，但希望自己能盡量做到不使用3C保母」。Hold住姊善用花蓮的好山好水，假日雖未計畫遠遊，卻會帶女兒玩石頭、摸花摸草，多親近大自然。

享受當媽媽的每一刻，面對演藝事業暫時停擺，Hold住姊坦言：「我還是很喜歡表演，有時看到好劇本或節目還是會心癢，但魚與熊掌無法兼得，一個人1天只有24小時，現階段我想先扮演好在家庭裡的角色，也許哪一天孩子長大了，我又可以重新回到舞台上。」

「當初我會入行就是一場意外，所以我心態很平靜，我還蠻滿意現在的狀態，知足才能常樂，搞不好哪一天我當媽媽做膩了，又或者孩子都不需要我的時候，我一定會去重新去學表演、戲劇，去上課充實自我，但話說回來，我現在的歷練也是一種養分，畢竟演員就是要不斷從生活中汲取靈感。」

(中時 )