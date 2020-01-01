為鐵高自籌款 黃敏惠哭了 林佳龍：沒有不愉快

嘉義市鐵路高架化計畫C603標臨時軌軌道及電車工程去年12月31日舉辦開工祈福典禮，交通部長林佳龍和嘉義市長黃敏惠疑似因對鐵高自籌款沒共識，林佳龍掉頭就走，黃敏惠錯愕後落淚，今1日林佳龍強調他是要趕一下個行程才離開，和黃敏惠並沒有任何的爭吵和不愉快，黃敏惠的反應「我可以體諒」。

林佳龍今下午到嘉義市，幫民進黨嘉義市立委候選人王美惠掃街輔選，被問到黃敏惠落淚，林佳龍指他當時已在動土典禮待了一個半小時，也接受記者的訪問，他的部分已經告一段落，且「大家的聲音我也聽到了」，因必須趕到下一個行程才離開，當下沒有任何不愉快，且事後黃敏惠也有跟他聯絡，說「有感受到我們的善意」。

林佳龍說，總統蔡英文總統上任後，已經指示嘉市鐵路高架化地方配合款從95億下降到38億，但38億元對嘉市是還是很大的財政負擔，且先前因每個個案各別處理，配合款各縣市制度不一制，且馬英九上任後又訂了一個統一辦法，對地方政府更不利，並以嘉義市和嘉義縣比較，指嘉市鐵高經費238億元，地方配合款38億，嘉縣民雄段134億元預算，地方配合款也高達30多億，相對嘉市的配合款還比較少。

交通部長林佳龍1日下午到嘉義市，幫民進黨嘉義市立委候選人王美惠掃街輔選，議長莊豐安等人也到場。（呂妍庭攝）

交通部長林佳龍1日下午到嘉義市，幫民進黨嘉義市立委候選人王美惠掃街輔選。（呂妍庭攝）

林佳龍強調，他不認為應該如此，加上王美惠和議長莊豐安也一再表達地方心聲，「我們會再通盤檢視」，針對非6都，比較後面才做鐵路高架化的縣市政府，研議一套比較整體，能減輕地方財政負擔的辦法，以減輕地方財政負擔。

林佳龍說「大家的溝通是很暢通的」，指昨天會場後半段的發展，因為他已經離開，認為黃敏惠落淚可能是很焦急，「父母官的心聲我能體諒」，一定會秉持中央和地方是夥伴關係，一起來協助地方解決問題，但嘉義市的配合款，已經比其他縣市政府來得低，這部分也要讓社會大眾了解。

交通部長林佳龍1日下午到嘉義市，幫民進黨嘉義市立委候選人王美惠掃街輔選。（呂妍庭攝）

(中時 )