迎接2020年的到來，基隆市代天宮於1日舉行「庚子年迎春揮毫」及百年櫻花祭植栽活動，包括市長林右昌及議長蔡旺璉、立委候選人宋瑋莉等人都應邀到場共襄盛舉。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

迎接2020年的到來，基隆市代天宮於1日舉行「庚子年迎春揮毫」及百年櫻花祭植栽活動，包括市長林右昌及議長蔡旺璉、立委候選人宋瑋莉等人都應邀到場共襄盛舉。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

迎接2020年的到來，基隆市代天宮於1日舉行「庚子年迎春揮毫」及百年櫻花祭植栽活動，包括市長林右昌及議長蔡旺璉、立委候選人宋瑋莉等人都應邀到場共襄盛舉。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

迎接2020年的到來，基隆市代天宮於1日舉行「庚子年迎春揮毫」及百年櫻花祭植栽活動，包括市長林右昌及議長蔡旺璉、國民黨基隆立委候選人宋瑋莉等人也都應邀到場共襄盛舉，除了參與揮毫之外，也在認養的櫻花掛上名牌，期許來年櫻花盛開之際，為基隆增加一處賞櫻聖地，他強調，未來大家不用跑日本，在基隆這塊土地就可以賞櫻。

林右昌指出，代天宮的揮毫祈福活動，一年比一年辦得更盛大，去年開始還同時舉辦櫻花種植，相信幾年後就可以來到這裡賞櫻，感謝代天宮主委及全體幹部的辛苦，他也祝福代天宮香火鼎盛，信眾們身體健康、事事順心。

代天宮主委林本源表示，代天宮從三年前就邀請台北內溝溪綠美化協會來指導，培養了許多櫻花達人，繼去年種植100株寒櫻，今年種植120株八重櫻，明年預計種植富士櫻，希望讓代天宮成為賞櫻的好去處，為基隆增加一處觀光景點，宋瑋莉也為基隆在地觀光景點聲援。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯也特別肯定代天宮主委林本源及幹部們的用心，除了舉辦各種藝文活動，還種植三種花期不同的櫻花，讓大家不用跑到日本就能賞櫻，為基隆的觀光加值，相信未來將會成為基隆的觀光亮點。

(中時 )