李晶晶秀火辣好身材。(圖／翻攝自IG)

李晶晶女兒遺傳好基因。(圖／翻攝自IG)

首都客運千金李晶晶，2012年和台塑集團長孫王泉仁離婚後，獨自撫養女兒，近日她帶女兒到海島國家度假，並PO出一連串比基尼辣照，好身材令人驚豔，而女兒也遺傳她的好基因，一雙逆天長腿，讓網友都驚呼連連。

李晶晶穿上多套比基尼，大爆乳展現完美好身材，而9歲女兒也不讓媽媽專美於前，雖然她很保護女兒，不讓女兒露臉，但還是可以看到她身高已到167公分高李晶晶的胸口，一雙逆天長腿相當搶眼，遺傳媽媽好基因，讓網友大讚，「和媽媽一樣美」、「基因太強大了」，

(中時電子報)