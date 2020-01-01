首都客運千金李晶晶，2012年和台塑集團長孫王泉仁離婚後，獨自撫養女兒，近日她帶女兒到海島國家度假，並PO出一連串比基尼辣照，好身材令人驚豔，而女兒也遺傳她的好基因，一雙逆天長腿，讓網友都驚呼連連。
李晶晶穿上多套比基尼，大爆乳展現完美好身材，而9歲女兒也不讓媽媽專美於前，雖然她很保護女兒，不讓女兒露臉，但還是可以看到她身高已到167公分高李晶晶的胸口，一雙逆天長腿相當搶眼，遺傳媽媽好基因，讓網友大讚，「和媽媽一樣美」、「基因太強大了」，
(中時電子報)
首都客運千金李晶晶，2012年和台塑集團長孫王泉仁離婚後，獨自撫養女兒，近日她帶女兒到海島國家度假，並PO出一連串比基尼辣照，好身材令人驚豔，而女兒也遺傳她的好基因，一雙逆天長腿，讓網友都驚呼連連。
李晶晶穿上多套比基尼，大爆乳展現完美好身材，而9歲女兒也不讓媽媽專美於前，雖然她很保護女兒，不讓女兒露臉，但還是可以看到她身高已到167公分高李晶晶的胸口，一雙逆天長腿相當搶眼，遺傳媽媽好基因，讓網友大讚，「和媽媽一樣美」、「基因太強大了」，
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