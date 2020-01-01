基隆地區候選人1月1日的清晨齊聚在台灣頭的海洋廣場一同參加基隆市政府舉辦的元旦升旗典禮，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉不畏風雨的與現場上千名市民熱情的互道新年快樂。（吳康瑋攝）

基隆地區候選人1月1日的清晨齊聚在台灣頭的海洋廣場一同參加基隆市政府舉辦的元旦升旗典禮，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉不畏風雨的與現場上千名市民熱情的互道新年快樂。（吳康瑋攝）

迎接2020到來，基隆地區候選人1月1日的清晨齊聚在台灣頭的海洋廣場一同參加基隆市政府舉辦的元旦升旗典禮，國民黨基隆立法委員候選人宋瑋莉不畏風雨的與現場上千名市民熱情的互道新年快樂，齊聲迎接充滿朝氣的嶄新2020年。爭取連任的立委蔡適應，也與黨籍議員趕到現場陪著市民參加盛大讀元旦升旗典禮。

基隆市政府今年首度將元旦升旗「台灣頭看日出」活動移師到火車站附近的海洋廣場，現場邀請到天顯宮帶來氣勢萬鈞打擊樂開場，並以活力毛巾操帶領著現場民眾在一大早活絡筋骨；並邀請在地的歌唱勞工盃冠軍來領唱國歌，現場歡聲雷動，數千名市民齊聚在台灣頭以最莊嚴的國歌聲開啟了2020的第一步。

市長林右昌指出，海洋廣場有著基隆港景與郵輪背景，在這舉辦升旗典禮有特色。新年新希望，他祝福國運昌隆、基隆市運昌隆，在新的一年所有建設依期程，陸續順利完工，推動市政發展，祝願市民都事事順心、鼠年行大運

宋瑋莉現場指出，雖然清晨的天氣寒冷，但活動現場的氣氛卻是最熱的，基隆人多數靠海吃飯，而在獨具特色的海洋廣場迎來2020的第一道曙光、第一個充滿元氣的早晨，更是基隆人最有特色的難忘回憶，現場更有七區婦女、安樂區救國團等應宋瑋莉之邀前來共襄盛舉、熱鬧非凡。

升旗儀式結束後，候選人各自展開後續拜票行程，蔡適應接著趕往基隆廟口的奠濟宮，由副總統候選人賴清德陪同掃街，而宋瑋莉則趕場升了高達四次的國旗，更跑場數個地區陪同各地長輩做早操，並指出，在地人民需要的是可以確切「找得到」的立委候選人，她上任後一定說到做到。

(中時 )