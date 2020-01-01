伯朗咖啡棄守天母！「租約到期」12/31關最後一家店。(中天新聞提供)

不敵市場激烈競爭，金車集團旗下連鎖咖啡店「伯朗咖啡」爆大裁員，近期一口氣收掉8家門市，業者表示，這些店熄燈主要是營收獲利不如預期。伯朗咖啡關店消息一出，引發外界震撼，不少網友紛紛回應，「總統不是自豪20年來經濟最好？」。

伯朗咖啡全台有46家連鎖門市據點，11月天母店已收攤，12月租約到期後，包括重二、民族、建北、八德、延吉、中和遠東等6家已結束營業，淡水門市亦將於1月結束營運，才1個多月時已陸續收掉8家門市。目前仍有39家門市正常營業。

金車表示，關掉這些店是因營收不如預期，強調整頓調整是正常的決策，未來如果有適合商圈地點仍會陸續展店。至於關店的員工，部分選擇轉調其他門市，也有些人選擇資遣，一切按勞基法規定處理。

對於金車咖啡門市陸續收掉，不少網友搬出總統金句，「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態...誰敢嘴」；年關前裁員有人感嘆，「就要過年了耶，怎麼這樣啦？」、「快過年了，真不是好消息，大家再忍幾天！」

還有網友表示，「租金連年翻漲房東賺最大，現在生意不好做呀」、「要加薪跟你的老闆說啊～房租太貴跟你的房東說啊～」、「咖啡店多，能消費的觀光客卻減少。」、「不是說台商回流？ 結果台灣公司收一堆」、「伯朗咖啡坦承一些店家營運狀況不佳」。

(中時電子報)