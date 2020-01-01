迎接2020新年，台中市長盧秀燕今天前往太平區崇正寶宮，祈求新的1年市政推動順利；盧市長表示，致力於教化、安定、淨化人心，發揚社會善良風氣，市府與崇正基金會將繼續合作，讓社會更好，市民更幸福。

邁入第2年，慶祝崇正寶宮32週年慶及崇正基金會23週年慶，盧秀燕在園遊會上敲響愛心鑼，祝大家新的1年幸福快樂，現場近百攤素食美食饗宴，另養生書法、茶道、中國結藝等文化表演；全國讀經班組隊競賽，各隊以家庭教育、親情孝道等涵富教育短篇故事參與競賽。

盧秀燕表示，崇正基金會長期與市府合作，並提供復康巴士接送服務與司機等營運管理，照顧身障人士，感謝他們對社福的付出與貢獻，現場不忘為2020台灣燈會宣傳，表示主燈區后里森林園區規劃「好神宗教燈區」，邀請民眾前往共襄盛舉。

民政局表示，崇正基金會、中華經典研究學會也特別舉辦中華德育動漫創意戲劇競賽，發揚孝道精神，基金會每年都設有國學研究班、經典研讀班、兒童讀經班等，推動品格教育。藉由園遊會推廣愛心與善心，幫助更多需要幫助的人。

(中時 )