桃園一位阿嬤因為臉書上的分享動作，遭到警方約談！她把與警方交談的影片貼上臉書，引發討論。

該阿嬤在臉書社團上分享一篇關於中選會印泥的相關文章，因為該文章涉及選舉相關的不實指控，所以遭到中選會檢舉提告，使得她以違反「社會秩序維護法」送辦！阿嬤也反問員警，是否有其他人也一樣遭到約談，員警回應表示所有分享文章的人都有一樣的處分，而他們所接到的案子就是阿嬤的。

警方在夜晚上門的影片引發網路討論，也提醒網友，未確認的訊息不要任意散布，以免誤觸法律界線、惹禍上身。

老奶奶夜間遭到警方約談。

(中時電子報)