時代力量於2020年1月1日上午從基隆市慶安宮舉行「百萬人民挺時代力量全台巡迴」的活動。（吳康瑋攝）

時代力量於2020年1月1日上午從基隆市慶安宮舉行「百萬人民挺時代力量全台巡迴」的活動，主席徐永明指出，本次的目標為搶下6席，努力讓自家立委候選人進入國會，改變台灣、讓國會有新的聲音。

他也表示，透過全台巡迴來與全台的民眾進一步互動，並讓台灣人民知道時代力量一直以來的努力，並訂立新的國會方向，更動員所有的立委候選人，希望讓在地的民眾都能感受到時代力量的努力。

徐永明說，很多人都對他們進入政治領域沒抱持期待，而這次就是要讓立法委員黃國昌，能夠留在立法院，更會努力讓新排進名單的立委能進入國會，讓國會成功組成願意改革的團隊。

黃國昌則強調，時代力量團隊絕對與人民站在一起，不會被摸頭更絕不會被收買，過去以實際問政表現展現出時帶力量是國會裡，最有力的監督力量，在新的國會中，時代力量絕對是不可或缺的一個存在，因為只有時代力量團隊才能堅持公平、正義和所有公民站在一起，讓台灣變得更好，顧好下一代的未來。

(中時 )