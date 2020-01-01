台灣民眾黨主席柯文哲在歸仁仁壽宮廟口開講。(莊曜聰攝)

台灣民眾黨輔選車隊由支持者機車隊領軍。(莊曜聰攝)

柯文哲針對卡神案再說明，認為是重複報帳的問題。(莊曜聰攝)

台灣民眾黨南北縱貫線車隊掃街行動來到第二站台南，超過30台的機車、汽車車隊在歸仁集合，先前往市區再到永康，民眾黨主席柯文哲與立委候選人顏耀星、黃瀞瑩下午先到仁壽宮參拜，與支持者合影，在廟口開講後再出發；柯受訪時再提到卡神案，表示台北市府政風處報告出爐，他趕在跨年前簽辦移交檢調，透露是重複報帳的問題。另外對於謝龍介形容他是鯊魚，哪裡有票就往哪裡去，柯文哲笑回：「這應該是選舉常識。」

柯文哲在30天來已經是第三度造訪台南，國民黨台南市黨部主委謝龍介對於他頻繁到台南催票，是因為看到民進黨有分裂危機，想要從中獲利，得到政治選票利益，是個相當精明的政治精算師，柯文哲笑說，謝龍介是個優秀的人才，但哪裡有票就往哪裡去，選舉不就是這樣嗎？

台北市政府政府處對卡神案的調查報告出爐，柯文哲說，以他當市長的理解，公務員不會明知道違法還去做，這件事其中一定有漏洞，結論就是送檢調去處理，因為政風處沒有司法調查權，不能調中央的帳單，感覺上是重複報帳，但還要比對才知道，市府一定會把所有的資料交出來，剩下就是看中央態度。

媒體也問到國民黨總統候選人韓國瑜與王小姐出國一事會否衝擊選情，柯文哲表示多少會有，但並不期待每個人都是聖人，不會覺得有多奇怪，他反而覺得這次選舉比較可惜的是政策，一個選舉不應該除了發大財跟芒果乾，其他都沒有，到了2020年還是這種選舉水準，是國家的恥辱。

(中時 )