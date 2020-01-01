楊丞琳跨年夜一路從台中唱回台北，她1日凌晨台北倒數煙火秀結束後受訪笑稱，「青峰剛好在旁邊stand by，我們有完成當初承諾一起看煙火的約定。」她今年首次以人妻身分迎接新年，與老公李榮浩是否有特別安排，她甜回：「藝人什麼節日都不能奢求，都是跟大家一起，我很開心可以唱兩場，我們都工作狂。」她透露老公本來答應浙江衛視跨年邀約，但後來取消。

楊丞琳笑說：「我們本來想要視訊一起倒數，結果網路太差，5、4就斷掉，沒有成功倒數。」她透露農曆年好好休息，不接工作，聽到國外工作邀約立刻拒絕，「我覺得過農曆年很重要，就是要把自己養胖，再努力減肥、努力工作，是最適合充電的時候。」至於升格當人妻是否特別緊張，她笑回：「第一個過年不會緊張，沒有特別準備，我們都是新時代女性、賺錢女強人，剁雞剁鴨不會輪到我。」

青峰與楊丞琳一起看101煙火秀。（粘耿豪攝）

被問到是否準備過年紅包，楊丞琳驚呼，「我不知道要包紅包給對方家長，因為媽媽從小就跟所有親戚說好不用互包，所以不了解習俗，謝謝你們提醒我。」她透露最近在籌備新的演唱會計畫，因思考很多，睡得比較差，「演唱會距離台北場大概2年，我覺得先規畫好，因為需要很縝密的規畫，還是想籌備新的，因為出道第20年了！」

這次連趕2場跨年晚會演出，問到有無驚險狀況，楊丞琳回應：「台中比台北冷！我在台中貼8個暖暖包，喉嚨還是寒的；台北想說貼10個，結果整個人快熱昏，還流汗。」她笑說：「我真的是拚穿多的，中間2年刻意不接跨年，這次趕2場悠然自得，但覺得快被暖暖包燙傷，其實這是錯誤示範，我把暖暖包貼在身體上，所以撕下來，都是紅色一片片，但怕喉嚨受寒，寧可熱到爆。」她很開心演出時沒下雨，並幽蕭敬騰一默，「他去高雄，代表台北不會下雨。」

楊丞琳歌聲動人。（粘耿豪攝）

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