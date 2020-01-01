法國名廚維拉（Marc Veyrat）去年因旗下餐廳「La Maison des Bois」被米其林指南「降級」，從3星變成2星，向法院控告米其林。法院昨日(12月31日)宣布拒絕受理此案，原因是維拉無法證明米其林降星對他造成實質損失。

全球知名的米其林指南去年1月把「La Maison des Bois」降星，69歲名廚維拉隨即痛批米其林不尊重他，並在巴黎市郊楠泰爾（Nanterre）地方法院提出訴訟。維拉指控，米其林的調查人員根本不專業，把他在舒芙蕾甜點中使用的法國瑞布羅申、博福特及多姆起司誤認為是英國產的切達起司。

這是首次有廚師控告米其林，在餐飲界投下震撼彈，還引起其他不滿的廚師效法，對米其林採取法律行動。維拉要求1歐元的象徵性損害賠償，還要求米其林交出其評分紀錄。

不過，法院認為維拉未能提供充分的文件，證明其餐廳因此蒙受損失。在宣判前，維拉受訪時，還強調他的餐廳生意很好，根本不需要米其林的肯定，米其林把他的星星全部撤掉也沒關係。

(中時 )