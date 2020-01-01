主持人對國民黨中央委員連勝文快問快答，對蔡英文總統以一句話形容，連勝文說「天黑請閉眼」，和電視劇同名笑翻全場。（盧金足攝）

國民黨中央委員連勝文1日到台中市立委第四選區為國民黨候選人黃馨慧助選，接受耐力處罰，展現瘦身後的好體力。（盧金足攝）

國民黨中央委員連勝文1日到台中市立委第四選區為國民黨候選人黃馨慧直播時，以別出新裁的運動競賽掀起活動高潮，擔任霹靂舞協會理事長的連勝文展現身手矯健的舞技，還分享5年來瘦27公斤的撇步，均衡營養，還要適當運動，主持人對連勝文快問快答，對蔡英文總統以一句話形容，連勝文說「天黑請閉眼」，和電視劇同名笑翻全場。

連勝文新年元旦第一天，特地南下台中市幫黃馨慧助選，與其他人助選方式不一樣的是，連勝文瘦身有成，他說，前4年瘦26公斤，一直維持體重，去年再瘦1公斤，總計5年瘦了27公斤。

怎麼瘦的健康？很多黃馨慧支持者都到競選總部好奇詢問，連勝文現身說法，他表示瘦身心得是盡量少吃油炸，固定的運動，常常走路、游泳、上健身房，建議不要使用各種聲稱可以迅速減肥的方法，瘦下去就是要維持瘦的目標，避免復胖，才是正向減肥計畫。

連勝文與黃馨慧在現在流行的「健身環大冒險」時，趁連勝文忙於配合運動時，主持人快問快答，問對蔡英文總統以一句話形容，連勝文馬上說「天黑請閉眼」，對民進黨的形容則是一個字「惡」，對曾經是台北市長選舉時競爭對手的台北市長柯文哲，連勝文則形容是「誤入歧途的網紅」。

身為「台中女婿」的連勝文，在快問快答時，搶答政治議題之外，主持人問最喜歡老婆那裡，連勝文馬上表示「最喜歡老婆的臉」，浪漫的答案引起全場掌聲。

連勝文運動競賽滿身大汗，讓他笑說，現在連輔選都很辛苦，稱讚黃馨慧是台中傑出的政治女性，口碑靠努力，走入民間和民眾站在一起，推薦黃馨慧是西屯南屯最好的立委人選。

(中時 )