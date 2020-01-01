鑑定專家不是這麼好當的！日前英國一名鑑定專家，喝下民眾送來、宣稱是埋在地底150年的「老酒」，結果一口喝下，專家臉色相當難看。事後這瓶「老酒」送去化驗，結果證實根本不是酒，而是滿滿的「人類的尿液」。

英國廣播公司（BBC）近日拍攝一期鑒賞節目，據《The Telegraph》報導，男子約翰（John）帶來了一個密封的瓶子，宣稱這是從自家門檻下挖出的19世紀老酒。他將「老酒」交給鑒定專家安迪（Andy McConnell），安迪用注射器穿透軟木塞，取出一點「酒液」品嘗，但在入口瞬間安迪就皺起眉頭，他表示該液體的味道像是「生銹的釘子泡在紅酒裡」。

安迪不愧是「專家」，他的味覺相當敏銳，該液體確實有生鏽的成分。主持人費歐娜（Fiona Bruce）表示，該液體經過分析後，成份僅有一點點酒精而已，絕大部分都是「人類的尿液」，而酒瓶裡還有1根頭髮、黃銅別針和1隻小蟲子。

這瓶「神秘液體」的歷史可追朔到1840年代，據瞭解，它的作用類似護身符，當時人們將它埋在家門口，拿來驅邪或是抵禦巫術及詛咒。

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(中時電子報)