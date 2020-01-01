唐美雲1日參與宏碁集團創辦人施振榮、灣聲樂團與民視合辦的2020「臺灣的聲音·新年音樂會」，演出其中一段改編自經典《梁山伯與祝英台》的歌仔戲組曲，她穿著馬來西亞設計師yuleza的作品，一襲大紅色曳地長禮服，胸前V字設計展現難得女人味，她笑說：「特別用大紅色來迎接新年，我都突破自己了，期許大家2020有機會突破人生新境界。」

而殷正洋在2020年第一天與交響樂合作，氣勢登場，唱出經典好歌，他表示：「今天我是把流行音樂演化歷程，透過交響樂的合作帶給大家。」他開心與唐美雲同台，兩人參與同場演出，但在自己時段各自精采，他讚美地說：「從沒看過唐美雲這樣大紅色禮服盛裝出席，傳統古典戲曲，加上現代禮服的設計感，就像今天音樂會創新與傳統，再加上交響樂的大結合。」

殷正洋（左）、唐美雲相見歡。（民視提供）

提到該場演出，殷正洋表示：「真的把流行音樂歌曲的美麗，跟氣勢非凡的交響樂放在一起，有加倍相乘的效果，今天的演唱會讓大家驚豔一下。」灣聲樂團是80人的創新編制大型管弦樂團，當天有別於傳統交響樂團，加入一組國樂演奏家，呈現中西合璧的新交響樂形式樂團的組合。

(中時 )