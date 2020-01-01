新加坡總理李顯龍12月31日發表新年賀詞，指世界前景再次充滿不確定性，中美發生摩擦，兩國近日簽署的貿易協議雖然稍微緩解緊張局勢，但無法解決根本分歧。他寄語新加坡國民，不應把目光局限在國內，應該保持開放，與世界連接。

李顯龍指，國際化讓新加坡受益良多，新加坡人如果將眼光限制於國內範圍，是無法生存。他提到，香港、智利和法國近期都出現緊張局勢，這些地區的人民為住房和工作等基本生活所需感到擔憂，更因為經濟成果沒有公平分享、收入差距不斷擴大，而感到憤怒；不少人對經濟和政治體制失去信心，並對未來感到悲觀，進而導致本土主義和沙文主義高漲，宗派衝突加劇，全球化退潮似乎處處可見。

李顯龍承諾，政府繼續改良教育體系、為首次買房民眾提供更多援助、減輕年長者醫療負擔、加強社會安全網及為弱勢群體提供生活保障等，為下一代創造更多機遇，讓新加坡變得更美好。

(中時 )