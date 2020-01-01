中油宣布109年1月份國內家用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣等價格皆不予調整；國內天然氣價格亦不調漲。日前受制貿易戰效應，中油宣布國內各式汽油連三周調漲；如今，氣價凍漲，有利舒緩民眾花費。

中油目前油品參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.7元、95無鉛汽油每公升29.2元、98無鉛汽油每公升31.2元、超級柴油每公升25.7元。

近期國際液化石油氣價格持續攀升，109年1月國際液化石油氣合約價 Cp較上108年（12）月大幅上漲，依液化石油氣計價公式計算結果，液化石油氣每公斤應調漲台幣5元。

中油表示，109年1月份逢農曆春節，考量春節期間物價平穩，本月價格不調漲，未調足之金額由中油暫時吸收。加計108年10月及11月合計未調足之吸收金額每公斤台幣3.6元，累計吸收金額為每公斤台幣8.6元，將於日後國際價格回跌時再回補。

(工商 )