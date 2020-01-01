2019年可說是台股豐收年，權值王台積電股價表現亮眼，全年大漲105.5元，下半年先是衝破3字頭，更在除息前夕來到歷史高點345元，市值也一路從6兆、7兆、8兆元關卡，達到近期8.67兆元。不過，台積電年初也曾經面臨光阻劑事件，遭到市場看衰，直到藉著先進製程取得客戶信任，7奈米產能滿載下，台積電從此谷底翻身。

台積電創辦人張忠謀2018年6月於股東會上正式宣布退休後，8月初爆出病毒事件，並在2019年1月28日爆出位於南科的12吋晶圓廠Fab14B廠，採用不合格化學原料，導致上萬片晶圓報廢，第一季認列損失損失約61 億元。

美系外資當時認為，半導體庫存消化、智慧型手機市場成長放緩以及光阻劑事件影響下，保守看待台積電未來表現，股票給予「中立」評級、目標價定在199元。亞系外資則是對於事件影可能造成市占率下滑，給予「減碼」評級、目標價給予196元。當時台積電股價落在235元區間。

時序來到5月，陸美貿易戰極速升溫，美國商務部又將華為列入實體清單，引發台積電是否能出貨華為的疑慮，台積電這時則是強調，自身技術美國含量低於25%，符合標準，有辦法繼續供貨華為。台積電股價也跌破4月269元的高點，5月底股價回檔到235.5元。

不過，隨著台積電利多消息不斷傳出，先是7奈米製程受到大客戶蘋果、華為搶單，股價也在9月底突破先前高點，並在台積電10月17日舉行第三季法說會，公布第三季營收為94.0億元，年增10.7%，季增21.3%，突破同期新高紀錄，股價也一飛衝天，先是在11月4日首度突破300元大關，收盤價307元，並在12月17日除息前夕來到歷史高點345元，市值也進入全球前20大，甚至超越晶圓代工市場的競爭對手三星，拿下亞洲市值最高的企業寶座，成為名符其實的台灣之光。

雖然台積電在19日除息2.5元之後表現不如預期，但正逢外資調節籌碼，才導致台積電陷入貼息窘境。分析師王兆立表示，台積電穩居晶圓代工龍頭，明年在5G與高效運算等題材持續發酵，業績將比今年再成長15%至20%，加上5奈米也將成為明年各大客戶主要產能目標，甚至已經出現搶單情況。台積電也將在1月16日舉行第四季法說會，到時就能得知台積電展望目標，是否能再次驚艷市場。

(中時電子報)