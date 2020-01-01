國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱在東區平實公園升旗典禮上，強力抨擊立法院通過的反滲透法是一部「恐怖法案」。（洪榮志攝）

平實公園升旗典禮結束後，國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱還舉辦「護憲保台健走」。（洪榮志攝）

國民黨台南市第六選區立委候選人洪秀柱元旦上午在東區平實公園參加升旗典禮，隨後還舉辦千人「護憲保台健走」，浩浩盪盪走到北區台南公園與總統候選人韓國瑜會合。洪秀柱強力抨擊立法院通過的反滲透法，並強調這是一部「恐怖法案」，要求民眾用選票下架民進黨政府。

上午在平實公園舉行的升旗典禮，除前政務委員高思博、前嘉義市議長蕭淑麗、台南市議員王家貞與曾培雅及東區20多名里長參加外，還吸引上千支持者參與，現場十分熱鬧。不少民眾都穿上國旗裝、頭戴國旗帽，並手拿國旗，現場洋溢著歡樂氛圍，彷彿是嘉年華活動。

洪秀柱表示，立法院昨天通過的反滲透法，雖然只有短短的12條條文，但未來施行後，不僅會扼殺人民的言論、思想與行動自由，還會封殺人民前往大陸經商與讀書的權利，兩岸的交流更將從此中斷，如此台灣還有未來嗎？

「我們不要在兩岸之間築起高牆，應該搭起友誼的橋梁」，洪秀柱還批評說，民進黨政府訂立如此恐怖的法案，企圖用抗中來保台，但是實際上卻是不可能的，這樣只會製造兩岸的仇恨與對立，真正能夠保台的只有中華民國憲法，憲法會為台灣帶來和平，希望大家同她一起護憲保台，用選票下架民進黨政府。

(中時 )