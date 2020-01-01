1月1日過43歲生日的言承旭，12月31日出席浙江衛視在廣州舉辦的跨年晚會，當言承旭與李晨、鄭愷、黃旭熙等《奔跑吧》班底合唱《流星雨》時，原以為他會帥氣唱完，沒想到唱到「你會看見幸福的所在」最後這一句時，左側眼角的淚水順勢滑落，他也輕拭去淚水。他真情流露、淚灑舞台這一幕，引發網友熱論，紛紛猜測應是想起與他的情纏多年、最後嫁給AKIRA的舊愛林志玲。

言承旭浙江衛視跨年晚會上唱〈流星雨〉真情流露落淚。（取自浙江衛視官方微博）

浙江衛視還準備蛋糕幫元旦生日的言承旭慶生，主持人問他生日願望，眼眶還含著淚水的言承旭稍微哽咽地說：「2019年對我來講是很特别的1年，因為發生了很多事情，在這邊希望大家都可以在2020年健康，還有一個願望就是，我新拍完的戲叫做《交換吧！運氣》，2020年希望有更多的時間和機會可以來這邊跟大家見面。」

言承旭出席浙江衛視跨年晚會，眾人為他慶生。（取自浙江衛視官方微博）

言承旭1日透過經紀公司回應灑淚原因，「2019年拍了部電影也和大陸的《流星花園》杉菜丶演員沈月一起合作拍了電視劇《交換吧！運氣》，發生了很多的事，2019年很多的感觸在心裡，不管好的壞的，謝謝2019年所有的回憶。」

浙江衛視12月31日晚在廣州舉辦跨年晚會，跨年晚會以「感恩有你」為主題，晚會主持人是《追我吧》主持人華少，演出陣容包括李晨、鄭愷、黃旭熙、言承旭、胡彥斌、吳謹言、胡夏、樂華七子Next、鍾漢良、Henry、范丞丞、程瀟、黑豹樂隊等，成龍則是壓軸登場帶領全體藝人演唱〈國家〉，張明敏帶來〈我的中國心〉，辛曉琪、汪明荃歌聲溫暖，炒熱現場氣氛。此外跨年晚會還有大量「回憶殺」，胡夏演唱經典歌曲〈那些年〉，言承旭與李晨、鄭愷、黃旭熙合作F4經典歌曲〈流星雨〉，大陸女星宋妍霏從小是F4的粉絲，也如願和偶像言承旭合照。

(中時 )