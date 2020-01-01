信義鄉梅花綻放，平日上山賞梅避開車流人潮。（廖志晃攝）

南投花卉嘉年華─信義鄉踏雪尋梅正式展開，烏松崙、風櫃斗、牛稠坑都是著名賞梅景點，吸引人潮上山；信義警分局為確保交通順暢，避免山區道路大塞車，呼籲遊客盡量利用非假日時段賞梅，並將執行交通管制。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，信義鄉賞梅景點因海拔差異，梅花陸續綻放，花季可以延續到農曆春節前，剛好銜接草坪頭櫻花季；歡迎大家到信義賞花、前往東埔溫泉泡湯，身心都舒暢，同時採購優質農特產品，梅子夢工廠產製伴手禮品項繁多，送禮自用兩相宜。

警方在賞梅季期間的例假日，執行交通管制，投91線自風櫃斗土地公廟（投91線5.5K）至新鄉路往羅娜橋（投91線14.4K）路段，採單向通行管制。

除牛稠坑居民外，不得由新鄉路進入牛稠坑賞梅區；新鄉村居民也不能駕駛汽車由新鄉路進入牛稠坑（特殊公務或經申請許可除外）；投91線全線、全時禁止甲類大客車行駛。

賞梅景點規畫停車場，供遊客使用，烏松崙賞梅區在石家梅園旁杉木林區；風櫃斗賞梅區在邱班長民宿路口第1及2號停車場、風櫃斗活動中心、自強國小、投91線7.5公里處迴轉區；牛稠坑賞梅區在新鄉1號橋前100公尺路段、汪家梅園、彭園停車場。

(中時 )