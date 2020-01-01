很多黃馨慧的支持者與國民黨中央委員連勝文拍照。（盧金足攝）

國民黨總統候選人韓國瑜去年底在台中市舉辦的造勢大會，30多萬名韓粉在風雨中到場力挺，國民黨中央委員連勝文1日表示，「很佩服這些群眾，對韓市長的支持」，對整個選舉的投入

，他相信就靠這種熱情，民眾鐵血般的支撐，國民黨最後能勝選，「這是我們最大的信心」。

連勝文今天下午到台中市立委第四選區（西南屯區）與國民黨候選人黃馨慧直播助選時，對去年12月29日韓國瑜在台中市的造勢晚會，風大雨大，但支持者「等一個人」，一早到場卡位，這場高達卅萬人的盛大造勢場面，為藍營增加很多信心。

連勝文說，去年底1229造勢大會，哪一天全台灣都下大雨，在空曠的地方應該又特別冷，這樣子的人來人去，看到很多人在現場，一待好幾個小時，他直呼「我可能還沒有這種耐力」，所以很佩服這些群眾，對韓市長的支持，還要對整個選舉的投入。

他強調，相信就靠這種熱情，民眾鐵血般的支撐，相信到最後終究能夠勝選，這是國民黨勝選的最大信心。

(中時 )