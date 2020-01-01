日產汽車前董座戈恩從日本棄保潛逃後現身黎巴嫩，被軟禁的他克服3本護照全在律師手上的難題，並避開全天候監視脫身。有媒體報導，戈恩可能是躲藏在樂器箱中闖關出境。

黎巴嫩MTV電視台報導，這起精心策畫的潛逃行動跟一個樂器箱和一間私人保全公司有關。有法國媒體指出，這項逃脫妙計是由戈恩（Carlos Ghosn）的妻子卡洛．戈恩（Carole Ghosn）策畫。

MTV電視台報導，去年4月起戈恩依保釋條件被軟禁在日本住所，近日他趁著一組樂團到訪用餐時，躲進他們存放樂器的箱子，並連同樂團成員一起離開住所，最後在關西機場離境。但這則報導未引述消息來源。

戈恩搭上一架私人飛機經過土耳其後，持法國護照入境黎巴嫩。日本航班紀錄顯示，12月29日晚間有一架從大阪關西機場起飛的私人飛機前往土耳其。共同社報導則指出，戈恩取得護照的過程不明。

不過根據共同社引述的部分黎巴嫩媒體，戈恩是藏在樂器箱裡從日本地方機場出境。據機場相關人士指出，在沒有國際定期航班的地方機場，出入境和海關安檢可能不會很嚴格。

「日經亞洲評論」（Nikkei Asian Review）報導，私人飛機乘客必須遵循跟商業航班旅客一樣的出境程序，但負責監督移民事務的日本法務省高官表示，法務省無法透過資料庫證實戈恩的離境方式。

法國「世界報」（Le Monde）昨天則報導，這場脫逃計畫是由戈恩的妻子卡洛．戈恩策畫。戈恩的飛機抵達黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）時，妻子也在飛機上。

戈恩與黎巴嫩關係深厚，他出生在巴西西部一個黎巴嫩移民家庭，年幼時期就搬回黎巴嫩，並在當地讀到高中，擁有黎巴嫩公民身分。戈恩被視為黎巴嫩人揚名海外的成功典範，也被當成國家英雄。據傳貝魯特當局十分信任他。

戈恩被控在日產汽車（Nissan Motor）任職期間犯下財務不當行為，2018年11月被逮捕，之後交保候審。這起案件引發國際社會批評日本司法體系，也在黎巴嫩引發轟動。由於東京與貝魯特政府未締結引渡條約，戈恩棄保潛逃可能令這起訴訟戛然而止。

根據MTV電視台，戈恩在入境後與黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）會面，現在獲得政府特別保護。

另外，黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，黎巴嫩安全總局（General Security Directorate）表示，戈恩是合法入境，不須承擔任何後果。

(中央社)