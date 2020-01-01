曾是「台灣第一小生」的林瑞陽日前因一張穿白衣、圓臉和雙下巴照，被網虧是「張庭奶奶」，讓林瑞陽下定決心要甩肉，他果真在一個月內狂瘦7.5公斤，不過在林瑞陽近日的照片中，他似乎又復胖，臉頰圓潤不少。
林瑞陽和張庭投資副業有成，除了自創保養品牌，還跨足紅酒事業，身為美魔女的張庭近日則自創服裝品牌，夫妻倆日前一起現身發表會時，凍齡的張庭絕美現身，不過林瑞陽卻網指發福，臉頰圓潤不少，引發網討論：「又發福了？」、「像母女」、「下巴呢」，但也有網友留言護航，認為是角度問題。
其實林瑞陽的身形一直都是網友討論的話題，他日前還意有所指寫下：「我曾努力把自己塑造成理想的樣子，而變化的時代告訴我，理想的樣子並沒有固定答案。」也被外界解讀是在回應復胖傳聞。
※喝酒警語
中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障
中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。