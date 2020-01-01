曾是「台灣第一小生」的林瑞陽日前因一張穿白衣、圓臉和雙下巴照，被網虧是「張庭奶奶」，讓林瑞陽下定決心要甩肉，他果真在一個月內狂瘦7.5公斤，不過在林瑞陽近日的照片中，他似乎又復胖，臉頰圓潤不少。

林瑞陽和張庭投資副業有成，除了自創保養品牌，還跨足紅酒事業，身為美魔女的張庭近日則自創服裝品牌，夫妻倆日前一起現身發表會時，凍齡的張庭絕美現身，不過林瑞陽卻網指發福，臉頰圓潤不少，引發網討論：「又發福了？」、「像母女」、「下巴呢」，但也有網友留言護航，認為是角度問題。

張庭微博全文。（圖／取材自張庭微博）

其實林瑞陽的身形一直都是網友討論的話題，他日前還意有所指寫下：「我曾努力把自己塑造成理想的樣子，而變化的時代告訴我，理想的樣子並沒有固定答案。」也被外界解讀是在回應復胖傳聞。

林瑞陽微博全文。（圖／取材自林瑞陽微博）

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(中時電子報)