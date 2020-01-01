自2016年起，美國個人消費關稅豁免金額由200美元調高至800美元。據《華爾街日報》報導，這項措施在中美貿易戰中，讓一般消費者得以透過網購等途徑自行購買大陸商品，如此就能避免關稅增加後，美國零售商把增加的成本轉嫁到消費者身上。

美國人口普查局（U.S. Census Bureau）的資料顯示，去年7月以來，大陸出口到美國的貨物總值下跌了約15%，但同期2000美元以下貨物的總值則上升了11%，其中包括不少消費者經由網路向大陸商家購買的東西，以迴避關稅。

部分消費者認為，他們可以用低廉的價格，向大陸商家購買商品，而且他們在網路上購物幾次，也不會影響到美國就業問題等的重要局勢。

然而零售商的看法大不相同。有婚紗店表示，自2016年個人消費關稅豁免金額提高的那年起，生意就開始下滑，因為網購大陸製的婚紗，1套可能只要52美元，在美國購買1套婚紗平均卻要1631美元。有婚紗零售商致函給白宮，批評政府向婚紗加徵關稅，只會加重新娘子的負擔，對美國保護智慧財產權毫無幫助。

目前除大陸外，美國也與其他國家出現貿易爭端，而美國貿易代表萊海澤去年與加拿大及墨西哥進行貿易磋商時，雖曾提出將個人消費關稅豁免金額高至800美元，會增加美國貿易逆差，但當3國商定協議最終版本時，這項金額仍維持不變。

(中時 )