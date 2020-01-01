新竹縣民進黨立委候選人鄭朝方，1日在縣府前外廣場舉辦「首頭族站出來，元旦竹北運動方城市」活動，民進黨副總統候選人賴清德到場輔選說，這是他參加最歡樂的1場競選活動。

國民黨召開「沈痛！反滲透法帶台灣走回戒嚴！」記者會，找來「被查水表」的民眾現身說法，媒體詢問賴清德看法，他說，國民黨這樣的指控非常嚴重，一定要拿有力的證據。

賴清德說，這樣指控非常嚴重，過去在台灣是發生在國民黨執政時代，或是現在發生在中國大陸，在民主時代，國民黨要做這樣指控，一定要拿出有力的證據，他相信行政院相關部會一定會予以合適的說明。

鄭朝方帶同賴清德與現場支持者一起跳「新方向」有氧操後，賴清德說，這是他參加過最歡樂的輔選活動，鄭朝方是他認識最與眾不同的候選人，希望年輕人響應「20挺20」都要出來投票。

賴清德表示，鄭朝方是新世代，要帶新竹縣邁向新方向，他看到鄭朝方的努力，目前雖然有信心，但還是要小心繼續打拼，確保最後勝利。

(中時 )