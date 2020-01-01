總統候選人宋楚瑜高呼「兩岸兄弟一家親」。（賴佑維攝）

「唯心聖教」主辦的「中華民族聯合祭祖大典」1日在龜山舉辦，總統候選人宋楚瑜、前立法院長王金平、桃園市長鄭文燦等人先後到場，不過並未碰面。宋高呼「兩岸兄弟一家親」，他是中國人，也是台灣人，獲得熱烈掌聲。

中華民族聯合祭祖大典提倡大孝精神，並主祀蚩尤帝組、黃帝祖、炎帝祖。1日王金平、鄭文燦、宋楚瑜依序到場，但未碰面。其中宋楚瑜表示，我們都是炎黃三祖的後代，而炎黃子孫不忘本，都希望兩岸和平。

宋楚瑜也說，不管是福建、閩南來的鄉親，都是一步一腳印、實實在在的工作，為國家、父母，認真做好人。宋強調，他受到大家栽培，在台灣省為大家服務。宋也以客語強調，「世世代代做一個善良的人」。

宋又說，他堅持兩岸和平，我們都是中華民族的炎黃子孫，他是中國人。但宋也以台語強調，「我也是吃台灣米、喝台灣水長大的台灣人」。宋說，兩岸要相親相愛，相互尊重、諒解。而台灣的民主制度，是我們共同的驕傲，台灣經濟發展，也是我們共同打拚獲得的成果。

宋又說，因此中華民族要站起來、富起來、強起來。讓全世界看到台灣的民主制度，讓世界看到中華民族亮起來。宋強調，要做堂堂正正的中國人，做有守有為的台灣人，也盼兩岸一家親、化干戈為玉帛。

(中時 )