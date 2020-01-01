國民黨副總統候選人張善政（右）與藍委林奕華（中）1日下午在北市光華商場拜票。（張穎齊攝）

國民黨副總統候選人張善政（左）與藍委林奕華（右）1日下午在北市光華商場，張善政仔細研究鍵盤規格。（張穎齊攝）

台北市長柯文哲1日宣布好消息，表示關於「卡神」楊蕙如申請補助案，北市府政風處的調查報告2日將送檢調。藍委林奕華對此表示，柯是在做該做的事，政府本就要揪出不法，這對柯來說算是加分，北市府此舉，也正好凸顯中央政府毫無作為。

林奕華表示，楊蕙如向北市府跟中央都有申請經費，基於政府職責，本來就該了解申報是否確實，柯在做該做的事，中央是否也要查一下有關申報是否落實，這要同步做，楊蕙如有沒有把錢用到該用的地方？北市府此舉，正好凸顯中央政府毫無作為。

林奕華說，楊蕙如案已引起公憤，就是網軍在操作，已引起民眾很多關注，此案終究是有拿政府經費，政府本就要揪出不法、不當的地方，這對柯來說算是加分。

林奕華下午也邀請到國民黨副總統候選人張善政一同在北市光華商場拜票，林奕華說，張善政今天滿滿的行程，都在幫立委一起共同拉台聲勢，她特別挑了新光華天地歡迎張，張的專長是科技，尤其對新創領域很在行，希望讓張看一看，並凸顯張的優勢，讓年輕人看到張，並貼近年輕人需求。張善政則對林奕華說，他缺東西都會來光華商場。

對於新年新希望，林奕華說，新的一年要有更好的2020，希望大家共同為這國家努力，但希望政黨能良性競爭，不希望像昨天《反滲透法》是為選舉操作，在立院沒兼顧程序正義，呼籲民主不應再發生倒退情形，為了這國家，不要讓選舉至上，選民應無法接受，此舉反而對選舉不利。

(中時 )