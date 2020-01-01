藤山步道是員林市最具人氣的登山步道。(謝瓊雲攝)

員林市首度舉辦元旦升旗典禮，並結合登山健走活動，近3000人一起跳毛巾操暖身操、一起唱國歌，再浩浩蕩蕩沿著員南路往藤山步道健走，熱鬧滾滾、朝氣活力滿滿。（謝瓊雲攝）

員林市元旦升旗典禮走健康路線，唱完國歌後全體一起集體登山健行，走完全程者還有摸彩機會，獎項豐富。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美、員林市長游振雄一起頒獎送給抽中50吋液晶螢幕的幸運得主。（謝瓊雲攝）

員林市長游振雄上任後首度舉辦元旦升旗活動，升旗典禮選在員南路員林運動公園，近3000人天色未亮就齊集唱國歌，做暖身毛巾操，接著一起沿員南路朝藤山步道登山健走，朝氣活力滿滿迎接2020。

在邱燕妮舞團熱力開場帶動下，參與民眾一起動滋動，完成暖身後，由市長游振雄與員林合唱團領唱國歌，國旗在歌聲中冉冉上升、迎風飄揚；接著7點準時出發，游振雄、主席賴東位與多位市民代表領頭，眾人起步健行，沿著員南路與藤山步道健走，抵達鳳天宮後，從臥龍坡步道下坡返程，全長約5.4公里。

游振雄表示，上任第一年舉辦跨年晚會，今年決定改走健康路線，將升旗典禮結合登山健走，藤山步道兩旁綠樹環繞，昆蟲和鳥類等生態豐富，登至高處還可遠眺山景和高鐵，沿途更豎立許多有趣的台灣俚語牌，休閒健身還可邊學台語。

游振雄說，藤山步道每逢假日人潮爆滿，停車位也一位難求，透過王惠美縣長努力爭取下，員南路將打造人行步道延伸至藤山步道停車場，工程經費約1200萬元，正由參山國家風景區管理處規畫設計、提交縣府細部審查中，未來完工後來此休憩的民眾將有更安全的人行空間。

在縣府廣場升旗典禮結束後，彰化縣長王惠美也專程趕場，到藤山步道活動會場與縣民同歡，王惠美表示，運動讓身體更健康，有健康的人生才有意義，未來員林市衛生所暨長照社福大樓落成後，可造福更多婦幼、長者，讓年輕人安心在外打拼；期待2020是祥和、快樂且有活力的一年。

首度舉辦的元旦升旗健走，2300個預約名額一開放就瞬間額滿，公所特別開放800多個現場報名名額，只要走完全程、摸彩券上集滿3個戳章蓋印，就有機會摸彩抽中gogoro電動機車、兒童超跑車、電動重機、50吋電視、氣炸鍋等大獎，現場熱鬧滾滾。

(中時 )