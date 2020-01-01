選舉進入最後衝刺階段，台中市立委第四選區（西屯南屯區）民進黨候選人張廖萬堅率熱血青年軍及助理們組成「堅持車隊」，騎單車掃街拜票及到市場發春聯，張廖萬堅強調，2020是關鍵的一年，為守護台灣的民主，呼籲選民們一定要回家投票。
2020年元旦一早，張廖萬堅率熱血青年軍及助理們組成「堅持車隊」，從競選總部出發騎單車掃街拜票，騎到中義市場及西屯市場發放春聯，許多民眾爭相握手、合照及索取春聯，大喊「凍蒜！」市場洋溢選舉氣氛。
張廖萬堅向市民報告他的成績單，2019年國一接台74線與筏子溪專案整治已啟動，總共辦理將近80場的親子藝文活動，讓紙風車回來台中，同時，立法院完成國安五法與反滲透法的修法，守護台灣的民主。
2020年的第一天他要用最熱血的方式迎接新的一年，持續努力為民眾打拚，讓台灣變得更好、並傳承民主自由給下一代。
青年軍代表說，從學生時代就很喜歡幫助別人，在畢業後加入張廖萬堅的服務團隊，想要為更多人服務，並且希望能號召更多的年輕人一起關心政治，讓社會更溫暖。
(中時 )
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