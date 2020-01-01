2020年元旦一早，台中市立委第四選區民進黨候選人張廖萬堅率熱血青年軍及助理們組成「堅持車隊」，從競選總部出發騎單車掃街拜票。（盧金足攝）

選舉進入最後衝刺階段，台中市立委第四選區（西屯南屯區）民進黨候選人張廖萬堅率熱血青年軍及助理們組成「堅持車隊」，騎單車掃街拜票及到市場發春聯，張廖萬堅強調，2020是關鍵的一年，為守護台灣的民主，呼籲選民們一定要回家投票。

2020年元旦一早，張廖萬堅率熱血青年軍及助理們組成「堅持車隊」，從競選總部出發騎單車掃街拜票，騎到中義市場及西屯市場發放春聯，許多民眾爭相握手、合照及索取春聯，大喊「凍蒜！」市場洋溢選舉氣氛。

張廖萬堅向市民報告他的成績單，2019年國一接台74線與筏子溪專案整治已啟動，總共辦理將近80場的親子藝文活動，讓紙風車回來台中，同時，立法院完成國安五法與反滲透法的修法，守護台灣的民主。

2020年的第一天他要用最熱血的方式迎接新的一年，持續努力為民眾打拚，讓台灣變得更好、並傳承民主自由給下一代。

青年軍代表說，從學生時代就很喜歡幫助別人，在畢業後加入張廖萬堅的服務團隊，想要為更多人服務，並且希望能號召更多的年輕人一起關心政治，讓社會更溫暖。

(中時 )