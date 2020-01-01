高子涵形象知性甜美，今年進攻大銀幕。(中華全球城市選拔協會提供)

高子涵新書成績登上排行搒冠軍。(中華全球城市選拔協會提供)

高子涵在《台北物語2獲利者》飾演甜美護士。(丰采公關提供)

2020新年到來，選美出身的主持人高子涵也好運旺旺來，她的新書大中華禮儀百科全書系列3《美后主播》躍上金石堂排行榜第1名，由她主演賀歲片《台北物語2獲利者》訂1月15日首映，成為鼠年強檔賀歲片，讓她開心不已，雙喜臨門。

剛跨完年，高子涵的新書就登上金石堂排行榜冠軍寶座，這本書是由「選美教母」張如君策畫出版的一系列禮儀百科全書，她強調「有禮才有美」，現代人太著重外在形式的美，忽略行住坐臥，以及說話方式和眼神儀態之美，所以她這幾年大力推動「禮儀百科」，大受歡迎，也成為許多有意參加選美或想成為網紅的年輕人必讀的教戰守冊。

全球城市小姐選美比賽出身的高子涵，至今有上百場大型活動主持經驗，她在新書中，以深入淺出的文字描述主播和主持人的禮儀和臨場反應訓練，受到許多網紅和學生喜愛，網路上的討論度也非常高，最近衝上排行榜冠軍，讓她開心極了。

25歲的高子涵內心住著老靈魂，「子涵爺爺」是她的暱稱，同時也是受到廣大粉絲喜愛的網紅，因為經驗豐富，她在書中揭露自己如何在機會敲門時，將危機變轉機，成功從醜小鴨蛻變成天鵝的勵志故事。

演過媽祖和觀世音的張如君表示，選美就像是千手觀音，撒下的是良善的種子。她見過最獨特的就是高子涵，不但是科班出生，播音、主持樣樣精通，主持上百場選美活動，學習能力強，不但擁有高EQ，內心還住著純真的自己。

2020是高子涵的幸運年，除了新書大賣，手上也接不少代言和主持工作，去年她與邱志宇搭檔在台拍《台北物語2獲利者》，敲定1月15日首映，成為鼠年強檔賀歲片，首度挑戰飾演甜美護理師的高子涵，片中亮眼，該片也將報名金馬影展。

(中時 )