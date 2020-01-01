張麗善（前左三）呼籲中央盡快完成花生收購。（張朝欣攝）

農委會花生保價收購期限至去年12月31日，雲林縣有不少農民雖已登記收購，卻遲遲等不到收購，引發農民恐慌，雲林縣長張麗善1日前往水林鄉了解關切，呼籲中央延長收購期限並盡快完成收購程序，讓農民過個好年。

雲林縣議員黃文祥近日接獲農民陳情花生保價收購期限已到，收購單位卻還沒來收購，大家都很擔心權益受損，黃文祥因此通知雲林縣長張麗善1日到水林鄉溪墘村聽取農民心聲。

張麗善表示，溪墘村地區目前約有15戶農民的4萬5000台斤花生已登記但未完成收購，縣府會針對縣內其他鄉鎮進行統計，這2、3天就會把相關資料呈報給農委會，希望中央能在1星期內完成收購。

對於農委會1日宣布花生保價收購將延至1月中旬，張麗善說這樣很好，去年12月31日是收購最後一天，縣府接獲陳情，馬上由農業處發文請農委會延長收購時間，不要讓農民擔心已登記卻不來收購。

張麗善強調縣府因資源較不足無法大量收購花生，但對地補助每公頃2000元已完成匯款，希望幫助花生農好個過年。中央與地方要一體幫忙農民產銷，請中央持續保價收購且不要扣斤扣兩太多，才不會讓農民血本無歸。

張麗善認為花生進口關稅要提高，這樣商人就不敢進口太多，蒜頭也一樣，要比照紅豆馬上提高稅率。雲林最大宗農作物就是花生與蒜頭，一定要提高關稅保障農民，產銷期絕不可以進口與決標。

(中時 )