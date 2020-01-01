民眾黨主席柯文哲針對高雄財政，1日再度炮轟總統府祕書長陳菊是「裝睡的人叫不醒」，陳菊下午陪同民進黨立委候選人吳怡農車隊掃街，吳怡農護航反批，想成為總統的政治人物要有一定的高度與風範，給下一代做更好的榜樣，不好言論，就不要再去談。

針對柯嗆陳菊，吳怡農表示，全國人民都期待，想成為總統的政治人物要有一定的高度跟風範，要給下一代做更好的榜樣，不好言論就不要再去報導、再去談。

吳怡農說，對選情絕對非常有信心，他不會鬆懈，也不放過任何角落，今早他掃了北松山，下午跟花媽去中山區，大街小巷都去，要對每個選民說新年快樂。

蔡英文總統2日上午8時將陪吳怡農在小巨蛋站路口拜票，吳怡農說，明天是2020第一天上班日，很高興蔡總統會跟他站路口，這也是第一次滿有趣的競選活動，他今早聽到蔡總統說「守護台灣最重要是透過堅實的國防、自主的經濟、團結的人民」，這跟他過去6、7年的堅持一致，「壯闊台灣」背後理想就是投資、守護、團結台灣，所以他跟總統理念一致，希望大家支持小英也支持他。

至於外界擔心現役總統站路口會有維安疑慮，吳怡農說，他覺得這還好，這不是總統第一次走到戶外，總統也去過許多市場，也在非常大的凱道講過話，相信這都不是問題，維安人員有一定專業，台灣人盡管在選舉過程中遇到碰撞，但還是會選擇和平、民主的選舉方式。

(中時 )