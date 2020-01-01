針對今日國民黨總統候選人韓國瑜陣營召開記者會，指控警政署狂逼基層打擊假新聞，但卻有政治立場之別，「黑韓都不抓」，讓基層為了績效，殺紅了眼。刑事局為此發出新聞稿澄清，警政署係依查察賄選、防制假訊息等計畫，積極查處違法違序行為，維護社會安寧，本次選舉將查察賄選、選舉賭盤、網路假訊息、幽靈人口案件列為績效評核項目。

而評核係依案件性質，有所區別，查察假訊息案件分數並不會較現金賄選高，警政署也要求各機關除涉及恐嚇、暴力疑有立即危害案件，仍須報請檢察官指揮偵辦外，網路假訊息案件要有行政機關、候選人或民眾個人（委託人）提告證明虛偽不實才通知到案說明，並非員警在網路搜尋，就自行認定違反假訊息。

外界質疑警方打假訊息有兩套標準，批評政府、蔡英文總統的假訊息會立刻遭法辦，黑韓警方卻不抓。警政署強調，警察機關受處理網路假訊息案件不分黨派、對象，只要行政機關、民眾或候選人發現「惡、假、害」爭議(假)訊息而向警方告訴、告發，警察機關均會依規定受理，依法調查並將結果移(函)送管轄地檢署或法院後續偵審。

警方舉例，刑事局曾受理國民黨提告民眾於臉書上傳影片影響名譽，經調查移送北檢1人；受理鴻海創辦人郭台銘提告網路造謠母親過世假訊息，經調查也已移送北檢3人，均依程序受理偵辦，不分黨派，全力維護選舉公平性。

警方呼籲，民眾不要製造假訊息造成社會對立及不安，接獲相關網路訊息更要仔細查證不隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者。

(中時 )