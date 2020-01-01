蔡英文開出農民退休金支票，來爭取選票。〔謝明俊攝〕

總統蔡英文元旦下午前往苗栗縣卓蘭峨崙廟參拜，向現場長者拉票。〔謝明俊攝〕

總統蔡英文元旦首先到苗栗替羅貴星、徐定禎等2位民進黨籍立委候選人站台拉票，在苗栗的第2站，蔡英文前往卓蘭峩崙廟參拜，並替自己跟徐定禎催票，蔡英文大開選舉支票，宣稱要推出農民退休制度，並要提高長照預算至600億，0至6歲幼兒照顧預算提高到1000億，並要持續減稅措施，希望選民再給她4年機會。

蔡英文在下午2點55分左右抵達峨崙廟，現場聚集2、300名支持民眾，包括內政部長徐國勇、總統府資政葉菊蘭、前內政部長余政憲、前台水董事長郭俊銘等人都陪同上香參拜，隨後，蔡英文就在廟前向在場民眾喊話拉票。

蔡英文先提到卓蘭是比較支持民進黨的，她記得曾來過峩崙廟，2015年時，神明保佑她當選總統，今天再來，神明還會再保佑她一次。

蔡英文接著自誇做很多事，並說剛開始時做得很辛苦，社會一時間也不能理解，但經過3年她已打好基礎，所以台灣的經濟從去年愈來愈好，股市也在挑戰1萬2千點，經濟成長率也是4小龍第1，台灣經濟穩定成長，未來的4年碰到難得有的機會，過去幾10年，台灣的投資都往外，到現在是外面的投資一直在流進台灣，台商也回來了，到現在為止，已累積了7千多億，今年還會再增加，未來還有外商等好幾兆的投資進台灣，這是台灣最好的機會，讓台灣成為高階製造中心、綠能中心、金融中心。

蔡英文說，台灣之所以會有這個機會，就是美國和中國貿易的對抗，讓我們抓到這個機會，將危機變轉機，所以希望再給她4年，繼續向下個階段經濟奇蹟前進。

蔡英文接著針對年青世代喊話，宣稱要提升薪資水準，因我們的經濟動能已經準備好了。並宣稱要推出農民退休制度，讓農民可以安心的養老。

蔡英文表示，國家經濟有成長，國家收入有增加，要跟人民來分享經濟成長的成果，所以去年5月是有史以來最大規模的減稅，並將持續減輕大家的負擔，例如長照在12萬元以內都可以做扣減。

蔡英文說，老人家需要人照顧，她接手時長照經費只有50億預算，今年開始已有400億預算來照顧老人家。未來4年再增加至600億，讓老人家過得更好。

蔡英文再對0到6歲幼兒照護表示，2016年她接任時預算只有200億，現在已有600億，未來要增加到1000億，讓年輕的爸媽或是阿公阿嬤負擔可以減少。

蔡英文話鋒一轉，提到香港人為什麼要上街頭，因為主權不在手上，台灣自己擁有主權，我們要好好顧主權，守住民主自由才會代代傳下來，現在全世界媒體都到台灣看我們台灣的選舉，這次要把票投高，讓全世界都聽到台灣的聲音。也知道台灣會捍衛自己的主權、以及民主自由。

(中時 )