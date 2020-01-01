新竹市去年有6名元旦寶寶，2020年「開紅盤」增為13名，市長林智堅表示，新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，新竹市不只是兒童城市也是「幸孕城市」，歡迎元旦寶寶成為新竹市的一員，在幸福城市平安健康幸福長大。

新竹縣去年有21名元旦寶寶，今年統計到下午有8名元旦寶寶，縣長楊文科特地到東元醫院致贈金鎖片、育兒用品給3名新生兒的家庭，獻上誠摯的關心與祝福。

(中時 )