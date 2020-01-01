新竹地區有21名元旦寶寶 17:552020/01/01 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 縣長楊文科（左二）到東元醫院致贈金鎖片、育兒用品給生元旦寶寶的馬太太（右）。（羅浚濱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹市去年有6名元旦寶寶，2020年「開紅盤」增為13名，市長林智堅表示，新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，新竹市不只是兒童城市也是「幸孕城市」，歡迎元旦寶寶成為新竹市的一員，在幸福城市平安健康幸福長大。 新竹縣去年有21名元旦寶寶，今年統計到下午有8名元旦寶寶，縣長楊文科特地到東元醫院致贈金鎖片、育兒用品給3名新生兒的家庭，獻上誠摯的關心與祝福。 (中時 ) #元旦 #寶寶 #新竹市 #城市 #幸福 也許您會感興趣 推薦閱讀 鄭正鈐高鈺婷指控炒地皮 鄭宏輝要提告 04:102019/12/28 地方新聞 動物園圖書館 生命教育好去處 04:102019/12/28 地方新聞 蘇揆為鄭宏輝助選 鄭正鈐拉藍青年軍票 04:102019/12/30 地方新聞 新竹市警局新購警用車輛 加強打擊犯罪利器 13:202019/12/30 社會 富邦U18》新竹市一半選手感冒 晉冠軍戰對決大魔王 17:302019/12/30 體育 元旦來去新竹市看幻象、吃早餐跟著河馬樂樂做早操 17:552019/12/30 生活 竹市綠營分裂 恐現棄保效應 04:102019/12/31 地方新聞 新竹市升旗 幻象衝場慶元旦 11:552020/01/01 生活 苗栗迎接3名元旦寶寶 大千醫院1對「好」寶寶報到 12:532020/01/01 生活 連跑2場元旦升旗 楊瓊瓔：看國旗上升很有感 14:092020/01/01 政治 生活熱門新聞 命理師洩天機！2020年這3生肖財運大爆發 - 生活 氣炸鍋高溫恐致癌！營養師：2食物絕不能放 - 生活 好市多半熟麵包難吃？她出菜成品讓網看呆：原來要這樣吃 - 生活 好市多過年必囤這款零嘴 網喊：後悔只買一包 - 生活 還在飛機上喝咖啡？空姐不會做這5件事 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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