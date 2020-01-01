香港維權組織「民間人權陣線」於今日發起的元旦大遊行，在下午3時登場。在區議會選舉後已沈寂一段時間的激烈示威手段又在今日遊行出現，昨日即有示威者在旺角匯豐理財中心縱火；而今日下午遊行也有人在軒尼詩道路中縱火，警方也出動防暴警，並發射催淚彈。

今日凌晨有示威者分別於屯門、荃灣及旺角投擲汽油彈。因應現場情況，警方已施放催淚煙驅散。在旺角的衝突，除豉油街96號的匯豐理財中心遭縱火外，山東街也有防暴警與速龍小組因在施放催淚彈時，有部分員警為佩戴防毒面具而遭催淚瓦斯波及。屯門方面，則出現有示威者向警車投擲5枚汽油彈的危險行為。

而今日元旦遊行，警察則全程戒備。約下午2時，遊行的集合地點「維多利亞公園」的中央草坪便已無法容納參與遊行的市民，市區並有多處拉上封鎖線。

遊行中，在灣仔杜老誌道中國人壽大廈玻璃門，被人打破玻璃，大廈內一間Pacific Coffee也被砸毀，貨櫃、收銀機被砸毀。大廈保全表示，約4時有兩名黑衣戴口罩的人打破正門玻璃，在闖入大堂內破壞，過程大約兩分鐘，其間保全並沒有試圖阻止黑衣人，遊行隊伍亦沒有理會。

下午5時許，因多處發生衝突，警察向群眾舉起紅旗，要求遊行解散。

(中時 )