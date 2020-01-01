上海各醫院元旦喜迎「20後」寶寶來報到 17:502020/01/01 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020年1月1日00：00，在上海國際和平婦幼保健院誕生的「20後」女寶。（取自澎湃網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸「20後」寶寶開始報到了！2020年1月1日上午，上海復旦大學附屬婦產科醫院、國際和平婦幼保健院、上海市第一婦嬰保健院等3家三級甲等婦產科醫院，由1月1日淩晨至上午8時為止，分別都有8名「20後」寶寶誕生。 2020年1月1日00：00，在國際和平婦幼保健院，一名重達3550克的女寶來到人間，成為院內首位的「20後」寶寶。統計顯示，截至1月1日上午8時，國際和平婦幼保健院共計出生8名「20後」寶寶，當中1個男寶、7個女寶。 (旺報 ) #寶寶 #保健 #婦幼 #婦幼保健 #醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 10倍粥營養不足 再加米麥精果泥 01:402019/12/28 生活新聞 民航總醫院 傷醫致死主嫌被批捕 04:092019/12/29 焦點新聞 外出保健有撇步 享受旅行吧 04:092019/12/29 醫藥健康 中山互聯網醫院 點手機就可看病 04:102019/12/30 焦點新聞 頭髮怎麼洗才正確？多數人都洗錯 17:282019/12/30 日常 葉黃素竄升藥妝熱銷亞軍 04:102019/12/31 產業．科技 巨鱷狠咬斑馬寶寶 生死瞬間超駭人 21:572019/12/31 搜奇 苗栗迎接3名元旦寶寶 大千醫院1對「好」寶寶報到 12:532020/01/01 生活 元旦寶寶報到！北市聯醫預估今年比去年多 13:402020/01/01 生活 隔11年迎第2胎 元旦寶寶竟叫這名 令眾人笑讚 14:492020/01/01 生活 兩岸熱門新聞 民陣發起元旦遊行 示威者縱火打毀商家 - 兩岸 香港萬人元旦遊行 2020年繼續抗爭 - 兩岸 諾獎得主盛名遭侵權 莫言官司勝訴獲賠918萬 - 兩岸 開年就抗爭 香港反送中熱情延續2020 - 時政 陸退役中將：2020年前武統台灣 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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