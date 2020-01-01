大陸「20後」寶寶開始報到了！2020年1月1日上午，上海復旦大學附屬婦產科醫院、國際和平婦幼保健院、上海市第一婦嬰保健院等3家三級甲等婦產科醫院，由1月1日淩晨至上午8時為止，分別都有8名「20後」寶寶誕生。

2020年1月1日00：00，在國際和平婦幼保健院，一名重達3550克的女寶來到人間，成為院內首位的「20後」寶寶。統計顯示，截至1月1日上午8時，國際和平婦幼保健院共計出生8名「20後」寶寶，當中1個男寶、7個女寶。

(旺報 )