元旦這天，成千上萬的香港反政府示威者開始遊行，他們宣稱從去年開始的抗爭，會堅持到2020年繼續進行，

路透社報導，一大早，男女老少聚集在維多利亞公園的草坪上，他們多半穿著黑色衣服，有些戴著自製標誌，如「自由並非自由」、「五大訴求缺一不可」、「2020光復香港」等等。

記者訪問一名攜家帶眷的年輕抗爭者，他與妻子帶著自己的2歲兒子，還有母親與姪女一起上街頭，他說：「實在很難說出新年快樂，因為香港人不高興....除非滿足五大訴求，並且警察要對野蠻行為負責，否則我們將無法過上真正的新年快樂。」

報導稱，迄今為止，已有6,500多人被捕，並對警方的行為進行了有力的獨立調查。

這場元旦抗爭是由香港民間人權陣線發起的，他們一直是香港遊行抗爭的主要發起者，在今天的遊行，許多新當選的民主派議員也跟著人群一同上街，其中也負責收集捐款，以幫助後續的運動。

雖然香港抗爭超過8個月，但是民意支持度仍然很高，香港民意研究所為路透社進行的一項調查中，抗議運動得到了該市59％居民的支持，只是最近幾個月，示威活動變得越來越暴力，造成亞洲金融中心陷於癱瘓，抗議者扔擲汽油彈和石頭，警察用催淚瓦斯、水砲、胡椒噴霧與橡皮子彈，造成不少的傷亡事件，不過由於正確消息與謠言一直交雜，很難確知傷者的人數與死者的死亡原因，香港一直處在政府與民眾互不信任，以及相互對立的情況。

(中時電子報)