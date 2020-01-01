我國位於西太平洋的邦交國帛琉，今天起正式實施新規定，全面禁止使用、攜帶或販售內含危害珊瑚礁與海洋生物成分的防曬乳，違者將被處以1千美元(約台幣3萬250元)罰款。要前往當地潛水的國人請特別留意。

帛琉向來自封為「潛水客的原始天堂」，並因此積攢高人氣。但總統雷蒙傑索表示，「我們必須活著且尊重環境，因為環境是孕育生命的溫床。」

這項在2018年就頒布的禁令，任何包含10種化學成分的防曬乳，都在禁用隻列。這些成分包括氧苯酮（oxybenzone）和甲氧基肉桂酸辛酯（Octinoxate），作用都是吸收紫外線。

國際珊瑚礁基金會表示，這些遭禁的化學成分都是「已知的環境汙染物質，大部分都對幼年期的野生物種有巨大毒性。」

雷蒙傑索說，科學告訴他們，使用這些物質會傷害珊瑚礁、魚群數量，以及海洋本身，「有毒防曬乳的化學成分遍及帛琉重要的棲息地，以及大多數生物的體內。我們願意成為全球第一個禁止這些化學物質的國家，我們也會盡責向全世界傳達這理念。」

(中時 )