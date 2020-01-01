國民黨候選人黃柏霖，下午4時抵達三民區天天新黃昏市場拜票，市場內熱鬧滾滾。（洪浩軒攝）

大選進入倒數階段，高雄市第五選區立委候選人戰況激烈，藍綠雙方的候選人秉持台灣社會以民為本，因此1日雙雙勤走基層，各自都在在選區內掃街拜票，不放棄任何一點拉票的機會，希望能在接下來的選舉，拔得頭籌。

國民黨候選人黃柏霖，下午4時抵達三民區天天新黃昏市場拜票，市場內熱鬧滾滾，黃柏霖的支持者將市場通道擠得水泄不通，黃柏霖也展現親民鞠躬拜票，將口罩分發給民眾。支持者遠遠看到也前來與黃柏霖互動，可見黃柏霖人氣爆棚。

民進黨候選人李昆澤人氣也不容小覷，下午5時從鼎義街出發，隨後前往明誠一路，沿街與各商家拜票，並發放毛巾，展現誠意。支持者看到李昆澤拜票也非常高興，雙方相互握手，畫面溫馨，也看得出來李昆澤十分受歡迎。

國民兩黨候選人火力全開，趕在最後幾天積極掃街拜票，讓民眾感受到候選人關心基層的心意，同時也可以在文宣上的經歷和政策，感受到候選人對於第五選區各方面的積極和用心。徒步掃街不僅是候選人的誠意，也暖進民眾的心。

(中時 )