獲悉王建民確定加入中信兄弟，新任副領隊「恰恰」彭政閔大感驚喜！他表示，2013年經典賽和建仔一起為中華隊效力，當時彼此都是球員，如今自己退休了還能與建仔同隊合作，真的非常開心，且所有教練、球員也都很期待；相信在建仔協助下，一定能提升二軍農場投手群的戰力。

王建民在2013年返台參加經典賽，並於預賽對澳洲之戰先發拿下勝投，恰恰當時是隊長，比賽時擔任先發一壘手，曾用胸口擋下一顆強襲球，畫面還登上大聯盟官網，被譽為「鋼鐵人」。今年世界12強賽建仔、恰恰都是教練團成員，再度並肩作戰，但同屬一支職棒球隊則是首次。

對於未來合作的模式，恰恰說之前不確定建仔會不會加入中信兄弟，等他返台後再仔細談。領隊劉志威則表示，一軍本來就有投手教練，負責調整長年待在一軍的選手，這部分不用偏勞建仔。而有些在一、二軍上上下下的投手，加上年輕新進的球員，就交給建仔調教。

劉志威說，目前王建民人在美國家中，大約10日左右返台，隨即向中信兄弟球團報到，16日球隊春訓開訓正式亮相。

(中時 )