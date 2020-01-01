蘇治芬（站立者）推漁業利多政策，吸引青年返鄉落地生根。（張朝欣攝）

雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬1日到口湖鄉與漁民座談，強調推動國有地承租取得合法使用權，讓漁民不再背負「占用」汙名，未來將繼續推動國有地放領、養殖用電優惠，讓青年返鄉落地生根、對家鄉產生歸屬感。

蘇治芬1日表示口湖鄉國有地自1985年停止承租，原先在此的養殖漁民背負「占用」罵名，她在口湖鄉長林哲凌支持下，推動鄉公所核發使用證明，讓漁民陸續取得合法租約，至今超過110公頃，未來還要進一步推動承租養殖用地全面放領。

蘇治芬指出，中央政府推動非核家園新能源政策，雲林有海風還有長時間的日照，近期台西鄉水試所試驗魚電共生很成功，魚塭將不再只是魚塭，接下來也要跟著中央腳步，藉由魚電共生讓漁民多一筆收入。

蘇治芬強調目前在林哲凌鄉長努力下，已順利推動國有地承租，下一步就是漁業發展放領國有地，讓漁民看得到希望，願意繼續投資在自己擁有的土地上，藉由漁村復興讓3代同堂在口湖鄉看得見，這才是雲林讓人驕傲的地方。

蘇治芬說，漁業署目前推動減輕電費負擔的相關方案，漁民不用再擔心超約用電，用多少繳多少、免綁約好安心。

林哲凌進一步解釋，未來推動養殖用電優惠，擴大適用資格還有電價優惠，例如養殖用戶夏季用電1個月3000度，電費將從9115元降價到7489元，基本電費打1折，流動電費全年採用非夏季用電。

(中時 )